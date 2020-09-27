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«Ротор» — «Рубин»: Деспотович вывел гостей вперед

19:49
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович открыл счет в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

На 42-й минуте встречи Деспотович головой замкнул подачу полузащитника казанцев Хван Ин Бома.

Ротор — Рубин

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