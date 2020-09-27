«Ротор» — «Рубин»: Деспотович вывел гостей вперед
19:49
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович открыл счет в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
На 42-й минуте встречи Деспотович головой замкнул подачу полузащитника казанцев Хван Ин Бома.
ГОООООООЛ! Деспотович забивает в конце первого тайма, 0:1#ТинькоффРПЛ #РоторРубин pic.twitter.com/u7hkqPNsCs— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 27, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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