«Ростов» опроверг информацию о возможном уходе президента клуба и Карпина
13 июля 2020, 12:50
Пресс-служба «Ростова» опубликовала на официальном сайте комментарий президента клуба Арташеса Арутюнянца по поводу слухов о его возможном уходе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Арутюнянц и главный тренер желто-синих Валерий Карпин могут покинуть команду в ближайшее время.
«Уважаемые болельщики! Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию», — написано в заявлении дончан.
«Это неправда», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
«Ростов» с 44 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
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