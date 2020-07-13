«Ростов» опроверг информацию о возможном уходе президента клуба и Карпина

Пресс-служба «Ростова» опубликовала на официальном сайте комментарий президента клуба Арташеса Арутюнянца по поводу слухов о его возможном уходе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Арутюнянц и главный тренер желто-синих Валерий Карпин могут покинуть команду в ближайшее время.

«Уважаемые болельщики! Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию», — написано в заявлении дончан.

«Это неправда», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

«Ростов» с 44 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.