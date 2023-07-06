Российский полузащитник Мирзов посетил Мекку
Российский полузащитник Резиуан Мирзов в своих соцсетях опубликовал новую фотографию. Футболист выложил снимок из города Саудовской Аравии Мекки.
На фотографии футболист стоит на фоне достопримечательностей города.
В сезоне-2022/23 футболист провел за «Химки» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В июне этого года он покинул команду.
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15
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