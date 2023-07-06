Российский полузащитник Мирзов посетил Мекку

Российский полузащитник Резиуан Мирзов в своих соцсетях опубликовал новую фотографию. Футболист выложил снимок из города Саудовской Аравии Мекки.

На фотографии футболист стоит на фоне достопримечательностей города.

В сезоне-2022/23 футболист провел за «Химки» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В июне этого года он покинул команду.