Родич — о Семаке: «Отличный человек и тренер»
Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об эмоциях от возвращения в Россию.
«Каждый раз приятно возвращаться в Россию. Мне здесь очень хорошо. Теплая встреча с Семаком? Когда я приезжал в Россию, Семак еще играл. Тогда он хорошо меня принял и взял под свою опеку. Отличный человек и тренер. Очень приятно было пообщаться с ним», — сказал Родич «СЭ».
Родич выступал в «Зените» с 2013 по 2015 год. Вместе с Семаком они играли в петербургском клубе с февраля по июнь 2013 года.
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15
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Ростов – Факел
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