Роман Зобнин: "Выход Шюррле на поле помог "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева​ на 46-й минуте встречи.

– Для "Спартака" ничейный результат можно считать успешным?

– У нас было удаление. Когда мы играли в равных составах, начали хорошо, потом немного подсели. Инициатива переходила то к "Динамо", то к нам. После удаления, конечно, пришлось перестраиваться.

– Показалось, что удаление пошло на пользу "Спартаку". Игроки стали более ответственно играть.

– Это вам так показалось. Хотя, наверное, так и есть. Все равно, играя в обороне, бежать в свободные зоны легче, чем взламывать защиту соперника, который обороняется вдесятером.

– Какие корректировки Кононов делал в перерыве?

– Мы стали играть от от обороны, на контратаках. Что-то получалось, что-то нет. У нас были моменты.

– Выход Шюррле помог?

– Конечно, помог. Он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок с нами провел, но уже видно, что это футболист другого уровня.

– Как проходит его адаптация в клубе?

– Все отлично. Мы его приняли. Европейские футболисты быстрее адаптируются, чем игроки с других континентов. С этим никаких проблем.(Елена Григорьевская)