Черышев: «Летом рассмотрю варианты с переходом в РПЛ»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев заявил, что может продолжить свою карьеру в России.

«Буду ли летом рассматривать варианты с переходом в Россию? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне (улыбается). Конечно, все рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол», — цитирует Черышева РИА «Новости».

Ранее Черышев сообщил, что намерен остаться в «Венеции» до лета.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета этого года.

До этого Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».