РФС рассмотрел обращение «Рубина» на судейство в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

На 24-й минуте встречи произошел эпизод в штрафной площади «Локомотива», в результате которого форвард казанцев Иван Игнатьев столкнулся с вратарем москвичей Маринату Гильерме.

— После длительных обсуждений и дискуссий Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС приняла решение, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство ВАР не было возможно по изложенным ниже мотивам, — говорится в сообщении. Игнатьев получает мяч, находясь в правильной позиции с точки зрения положения «вне игры». Между Игнатьевым и Мацеем Рыбусом происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но данный контакт является незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега. В продолжение эпизода вратарь «Локомотива» пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает по направлению вратаря «Локомотива».

Экспертно-судейская комиссия после обсуждения эпизода приняла решение, что задержка или толчок подобного рода и интенсивности не может являться основанием для назначения 11-метрового удара и удаления защитника.

В соответствии с рекомендациями, данными Департаментом судейства РФС на учебно-тренировочных сборах, незначительный контакт не является основанием для фиксирования нарушения.

Нарушение «Задержка» имеет место только в том случае, когда контакт игрока с телом или экипировкой соперника препятствует движению соперника.

Таким образом, комиссия расценивает данный спорный эпизод как два отдельных единоборства и рассматривает их последовательно на предмет наличия нарушения Правил игры в действиях футболистов обеих команд.

Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру.

На 78-й минуте того же матча футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов получил предупреждение за грубую игру.

Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС считает, что судья правильно вынес предупреждение за нарушение правил, выполненное в безрассудной манере.

При рассмотрении эпизода для вынесения правильной дисциплинарной санкции важно обратить внимание на критерий «место контакта».

Одним из важнейших критериев оценки при анализе эпизода судьей и ВАР является место контакта. Поскольку контакт произошел с плечом/рукой, а не с туловищем/грудью, игрок не поставил под угрозу безопасность соперника и совершил не серьезное нарушение Правил игры, а только безрассудный фол.

Дополнительные критерии для принятия решения: движение происходит вскользь. Футболист видит мяч и собирается сыграть в него, совершая очевидное нарушение, которое не носит элементов агрессии или применения чрезмерной силы по отношению к сопернику.