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РФС получил письмо «Спартака» по судейству матча с «Сочи»

10 августа 2020, 20:57
Дом футбола с офисом РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дом футбола с офисом РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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РФС получил письмо от «Спартака», направленное в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) организации по всем спорным эпизодам в матче первого тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» в Москве (2:2). Ранее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в комментарии для «СЭ» признал, что главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку, назначив второй 11-метровый в ворота красно-белых на 88-й минуте.

«Письмо от «Спартака» в ЭСК получено», — цитируют «РИА Новости» службу коммуникаций РФС.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил «СЭ», что снимет команду с чемпионата. Причина — очередной случай необъективного судейства.

Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен, а в отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. При этом оба арбитра пройдут проверку на полиграфе.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200810/1575607627.html

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