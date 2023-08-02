«РБ Спорт»: «Краснодар» ищет центрального защитника и игрока в атаку

«Краснодар» планирует сделать еще несколько трансферов до закрытия трансферного окна.

Как сообщает «РБ Спорт», клуб хочет приобрести нового центрального защитника и футболиста в зону атаки. С потенциальными кандидатами уже ведутся предварительные переговоры.

В летнее трансферное окно «Краснодар» пока купил только Александра Эктова, перешедший из «Оренбурга».

После двух туров РПЛ-2023/24 команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков.