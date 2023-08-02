Булыкин отреагировал на возможное возвращение Азмуна в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит».

«Зенит» хочет вернуть его, потому что он хорошо играл в этом клубе и оставил сильное впечатление. Но, что будет сейчас, и как он сейчас выглядит это второй вопрос. У Азмуна большая работоспособность, но мы не знаем, в какой он сейчас физической, психологической форме. У него хорошо получалось с Дзюбой, как будет сейчас – неизвестно», – цитирует Булыкина Vrpognoze.ru.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» заинтересован в возвращении 28-летнего иранца и сделал предложение «Байеру». Азмун выступал за петербуржцев с 2019 по 2022 годы.