Рианчо: «Соболев — талантливый футболист, уверен, у него может все получиться в «Зените»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поздравил нападающего «Зенита» Александра Соболева с днем рождения и пожелал раскрыть свой потенциал. 7 марта ему исполнилось 28 лет.

«Соболев — талантливый футболист, уверен, у него может все получиться в «Зените». Хочу поздравить Александра с днем рождения и пожелать ему спортивной удачи, чтобы он раскрыл свой реальный потенциал и начал забивать как можно больше», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.