Колосков: «Не надо считать, что БАТЭ болтается внизу, а «Зенит» — суперчемпион»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с белорусским БАТЭ.

«Сыграют и сыграют, обычный товарищеский матч, не более того. Не важно, на каком месте БАТЭ, а на каком «Зенит», если есть целесообразность по мнению тренеров. Не надо считать, что БАТЭ где-то болтается внизу, а «Зенит» — суперчемпион», — цитирует Колоскова Legalbet.by.

Встреча сине-бело-голубых с БАТЭ в Winline Суперсерии состоится 22 марта в Санкт-Петербурге, и начнется в 17.00 по московскому времени.