Тарханов: «Уверен, пользу «Зениту» Соболев способен принести»

Российский тренер Александр Тарханов уверен, что нападающий Александр Соболев еще принесет пользу «Зениту». 7 марта форварду исполнилось 28 лет.

«Соболев — хороший футболист, это всем известно. Да, сейчас у него не лучшая результативность, но, уверен, пользу «Зениту» он способен принести. Период адаптации в новой команде он уже прошел, сейчас должно быть намного проще. Не хочется, чтобы такой футболист пропал, хочется, чтобы он начал играть и забивать за «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.