Рашид Рахимов: "Глушаков расстраивался из-за семейных дел, сейчас он спокойнее"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" рассказал о том, что новичок команды, хавбек Денис Глушаков расстраивался из-за бракоразводного процесса.

Отметим, что в четверг, в Никулинском суде Москвы была представлена экспертиза с оценкой имущества футболиста Глушакова и его бывшей супруги Дарьи на момент начала бракоразводного процесса. Согласно оценке, всего в распоряжении семьи было имущества на сумму порядка 300 миллионов рублей.

– Понятно, когда он только пришел в "Ахмат", все эти моменты еще крутились у него в голове, вокруг было много разговоров. Он расстраивается из-за всех этих семейных дел. Как я понимаю, эти вещи не должны были выходить куда-то во вне, и этим не должны были пользоваться другие люди. Получилось как: трещину Глушаковы создали сами, а развалили все уже другие – те, кто этим пользуется до сих пор.

– Сейчас скандал вокруг Дениса стал немного утихать, хотя временами мы слышим адвокатов.

– Сейчас Денис стал намного спокойнее. Он думает о том, как набрать форму, как скорее вернуться в строй, как продолжить играть в футбол. И разговоры были с ним об этом: он не хочет об этом всем думать и концентрируется только на футболе. Кому-то это, видимо, покоя не дает, поэтому он продолжает этим заниматься, – сказал Рахимов. (Александр Рогулев)

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