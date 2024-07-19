Андреев: «Один минимум игрок точно нужен «Оренбургу» — защитник»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, готова ли команда к новому сезону РПЛ.

«Насколько команда готова, покажут результаты. Работа у нас проделана, на 95 процентов состав укомплектован. Может быть, придут еще один-два футболиста. Один минимум точно нужен — защитник. К нам пришли молодые ребята. Мы видим в них качество, перспективу роста. Все остальное покажет сезон», — цитирует «РБ Спорт» Орещука.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял 12-е место, набрав 31 очко.