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Шунин оценил шансы выступать до 45 лет, как Буффон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о своем спортивном долголетии. В январе ему исполнится 37 лет.

«Не строю так далеко свои планы. На сегодняшний день у меня есть контракт и работаю по нему. А дальше посмотрим, что будет. Хотелось бы завершить карьеру в возрасте, как Буффон? Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично! Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни моральном — я в порядке во всех аспектах», — приводит слова Шунина Sport24.

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в августе 2023 года в возрасте 45 лет.

29 ноября Шунин вышел на поле в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Зенита» (1:0). 36-летний голкипер сравнялся по количеству игр за «Динамо» с Львом Яшиным (358).

Источник: Sport24
Антон Шунин
Джанлуиджи Буффон
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Маркус Вендел

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Пари Нижний Новгород

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