Агент Мойзеса заявил, что будущее защитника в ЦСКА еще не решено
Агент Гильерме Миранда, который представляет интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента.
«Останется ли Мойзес в ЦСКА? Пока ничего не решено. Ближе к лету будет видно», — приводит слова агента Sport24.
ЦСКА летом прошлого года арендовал 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Мойзес провел 21 матч за армейцев во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
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|3
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|37
|
3
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|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
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|18
|8
|5
|5
|30-20
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|
6
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|18
|9
|2
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|
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|28
|
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|18
|7
|5
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|26
|
9
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|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
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|6
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|
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|5
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|
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|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
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|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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|1
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