Агент Мойзеса заявил, что будущее защитника в ЦСКА еще не решено

Агент Гильерме Миранда, который представляет интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента.

«Останется ли Мойзес в ЦСКА? Пока ничего не решено. Ближе к лету будет видно», — приводит слова агента Sport24.

ЦСКА летом прошлого года арендовал 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Мойзес провел 21 матч за армейцев во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.