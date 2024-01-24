Прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса

Прокуратура в Нидерландах пыталась добиться экстрадиции полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает журналист Виктор Шильдкамп в соцсети X со ссылкой на представителей издания AD.

Сегодня, 24 января, в Амстердаме проходят слушания по делу о контрабанде наркотиков в отношении Промеса. Футболист 22 января отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промес может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

Также сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса.

Летом прошлого года Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист подал апелляцию на решение суда.

32-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.