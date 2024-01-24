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Сегодня, 15:21

Metaratings: Абаскаль анонсировал игрокам «Спартака» трансфер нового форварда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил команде, что красно-белые в ближайшее время подпишут нового нападающего, утверждает Metaratings.

23 января журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» ведет переговоры о переходе форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Позже в нидерландском клубе подтвердили «СЭ», что получили предложение от «Спартака».

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» заявил, что сумма сделки по Угальде вместе с бонусами может достигнуть 14 миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Гильермо Абаскаль
Манфред Угальде
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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