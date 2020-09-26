Прохин рассказал, какую установку дал ему Сергей Семак на матч с «Уфой»

Защитник «Зенита» Данила Прохин оценил свою игру в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0).

— Думаю, игра проходила под нашим контролем, — приводит слова Прохина сайт «Зенита». — Я вышел уже при счете 2:0, и оставалось только укрепить наше преимущество. Что мы прекрасно и сделали.

— Какие были указания вам от Сергея Богдановича?

— Играть надежно, в свою игру, в сложной ситуации сыграть попроще.

— Как вы справляетесь с давлением со стороны партнеров, в особенности Михаила Кержакова?

— Это только за пределами поля. На поле — рабочий подсказ и поддержка.

— Во втором тайме у вас был классный момент, который вы сами создали, мощный удар. Расстроились, что не залетело и что Беленов спас?

— Немного расстроился, но если бы еще немного продвинулся, было бы намного тяжелее. Потому что довольно дальнее расстояние было.