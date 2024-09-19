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Сегодня, 13:15

Президент «Урала» Иванов высказался о переходе Дзюбы в «Акрон»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не удивлен появлению Артема Дзюбы в «Акроне».

— За РПЛ удается следить?

— Конечно. Интересный чемпионат! Нет такого, что «Зенит» сразу же оторвался от всех на 10 очков. Нормальная конкуренция. ЦСКА навязал Питеру борьбу в последнем туре. Появляется талантливая молодежь. Окишор, Батраков. Значит, школы работают. Мне нравится уровень РПЛ. Если бы сейчас играли в еврокубках, думаю, «Зенит», «Динамо», «Локо», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» там бы не потерялись.

— Не удивило, что Артем Дзюба решил продолжить карьеру в «Акроне»?

— Нет. Он же всем объяснил, что медиафутбол не для него. Человек хочет играть. Лишний раз решил всем доказать, что ему рано заканчивать. В первом же матче за «Акрон» мог забить гол, но сыграл как большой футболист, отдал передачу. В общем, футбол от себя не отпускает, хотя и без него точно нашел бы себя в жизни. Дзюба — лидер по натуре. Дай бог ему здоровья, чтобы обошелся без травм. Да и какая разница, в какой команде он сейчас играет? Все в «Акроне» за него болеют, переживают. Он радует болельщиков, зрителей. Молодец.

— Если бы «Урал» остался в РПЛ, вы бы позвали Дзюбу в свою команду?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении. Позвал бы. Не позвал... Я просто всегда рад его видеть. При встрече мы хорошо общаемся. Нормальный парень!

За «Акрон» в нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел два матча и успел отметиться результативной передачей.

Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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