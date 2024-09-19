Президент «Урала» Иванов высказался о переходе Дзюбы в «Акрон»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не удивлен появлению Артема Дзюбы в «Акроне».

— За РПЛ удается следить?

— Конечно. Интересный чемпионат! Нет такого, что «Зенит» сразу же оторвался от всех на 10 очков. Нормальная конкуренция. ЦСКА навязал Питеру борьбу в последнем туре. Появляется талантливая молодежь. Окишор, Батраков. Значит, школы работают. Мне нравится уровень РПЛ. Если бы сейчас играли в еврокубках, думаю, «Зенит», «Динамо», «Локо», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» там бы не потерялись.

— Не удивило, что Артем Дзюба решил продолжить карьеру в «Акроне»?

— Нет. Он же всем объяснил, что медиафутбол не для него. Человек хочет играть. Лишний раз решил всем доказать, что ему рано заканчивать. В первом же матче за «Акрон» мог забить гол, но сыграл как большой футболист, отдал передачу. В общем, футбол от себя не отпускает, хотя и без него точно нашел бы себя в жизни. Дзюба — лидер по натуре. Дай бог ему здоровья, чтобы обошелся без травм. Да и какая разница, в какой команде он сейчас играет? Все в «Акроне» за него болеют, переживают. Он радует болельщиков, зрителей. Молодец.

— Если бы «Урал» остался в РПЛ, вы бы позвали Дзюбу в свою команду?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении. Позвал бы. Не позвал... Я просто всегда рад его видеть. При встрече мы хорошо общаемся. Нормальный парень!

За «Акрон» в нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел два матча и успел отметиться результативной передачей.