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Судейство

Сегодня, 13:20

Газизов о знакомстве с Мажичем: «Сказали, что если с нашей стороны есть критика, то не в его личный адрес»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал о визите главы департамента судейства РФС Милорада Мажича в Махачкалу.

«Мы всегда ждем Милорада Мажича и Павла Каманцева. Они приехали познакомиться с нашей структурой. Вчера мы плодотворно поговорили. Гаджи Муслимович довольно долго общался и с Мажичем, и с Каманцевым. Спасибо им за визит. Мы благодарны, что они посетили Махачкалу. Какое впечатление произвел Мажич? Приятный человек, специалист большого уровня. Мы свои пожелания озвучили, сказали, что если с нашей стороны есть критика, то это не лично в его адрес. Мы все вместе хотим сделать футбол лучше. Поэтому если в чем-то мы видим недостатки, высказываемся, но в нормальной, позволительной форме», — сказал Газизов «СЭ».

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Александр Дюков. «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова

ФК Динамо (Махачкала)
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Шамиль Газизов
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«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
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12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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