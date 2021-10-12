Мхитарян поздравил Симоняна с 95-летием
12 октября, 13:15
Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян поздравил легендарного советского футболиста Никиту Симоняна с днем рождения. 12 октября ему исполнилось 95 лет.
«Наш дорогой Никита Павлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, успехов и всего наилучшего. Надеюсь, скоро увидимся!» — сказал Мхитарян в видео, опубликованном в Twitter сборной России.
Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).
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