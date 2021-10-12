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Мхитарян поздравил Симоняна с 95-летием

12 октября, 13:15
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Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян поздравил легендарного советского футболиста Никиту Симоняна с днем рождения. 12 октября ему исполнилось 95 лет.

«Наш дорогой Никита Павлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, успехов и всего наилучшего. Надеюсь, скоро увидимся!» — сказал Мхитарян в видео, опубликованном в Twitter сборной России.

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).

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