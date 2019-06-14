Президент "Ростова" рассказал, почему клуб продлил контракт с 32-летним Еременко на 4 года

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц назвал полузащитника Романа Еременко отличным футболистом и настоящим профессионалом. Сегодня ростовчане объявили о подписании нового контракта с 32-летним финном на 4 года.

– Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Арутюнянца. – Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды.

Еременко начал прошлый сезон в "Спартаке", за "Ростов" провел 11 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. ​

Роман Еременко: "Счастлив, что остаюсь в "Ростове" //

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