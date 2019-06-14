13:29 | Футбол — РПЛ

Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом". На 4 года

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Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом", информирует клубная пресс-служба. 32-летний финн продлил соглашение на 4 года. Сообщается, что Еременко начал подготовку с командой к новому сезону.

Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, – подчеркнул президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. – Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды.​

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12624

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