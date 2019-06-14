Роман Еременко: "Счастлив, что остаюсь в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко​ рад, что продлил контракт с клубом. 32-летний финский хавбек защищает цвета дончан с начала года, сегодня было объявлено о подписании четырехлетнего соглашения.

– Я счастлив, что остаюсь в "Ростове", – цитирует официальный сайт клуба Еременко. – Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на "Ростов Арене". У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в "Ростове".

Еременко начал прошлый сезон в "Спартаке", за "Ростов" провел 11 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. ​

Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом". На 4 года //

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