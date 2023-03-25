Садыгов оценил пословицей действия защитника «Химок» Тихого после ссоры с Гогниевым

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал «СЭ» действия защитника «Химок» Дмитрия Тихого после перепалки с тренером Спартаком Гогниевым.

— Как можете оценить действия Дмитрия Тихого?

— Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь.

— Возвращаясь к оскорблениям Тихого от Гогниева...

— Если кто-то кого-то оскорбил, то это дело физических лиц — оно не должно касаться клуба, коллектива. Любая из сторон имеет право обратиться в суд, а не ходить налево и направо и рассказывать всем и обо всем, раздавая комментарии.

— То есть Тихий может подать в суд на главного тренера?

— Да, может. Если защитник считает, что его кто-то оскорбил, то это будет правильно. Но пусть это решает суд, а не масс-медиа.

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

23 марта генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал «СЭ», что Тихий рассматривает вариант с обращением в палату РФС по разрешению споров.

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Контракт Тихого с «Химками» действует до конца июня 2024 года.