Корнеев: «Воробьев не дотягивает до уровня «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на переход нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева в московский клуб.

«По мне, Воробьев — это нападающий, который не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит задачу быть в тройке. Видимо, ограничения в бюджете заставляют спортивный блок останавливаться на таких вариантах. Меня этот выбор удивил», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

10 июня «Локомотив» объявил о заключении трехлетнего контракта с 26-летним Воробьевым. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Оренбург» 24 матча в РПЛ, забив в них 8 голов и сделав одну результативную передачу.