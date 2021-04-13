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Представители Маслова отреагировали на слова Ловчева о защитнике «Спартака»

15:15
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Компания ProSports Management, представляющая интересы защитника «Спартака» Павла Маслова, отреагировала на высказывание экс-футболиста сборной СССР Евгения Ловчева.

Ранее в интервью пресс-службе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ловчев назвал Маслова туповатеньким игроком.

«Мы с уважением относимся к ветеранским заслугам бывшего защитника Спартака Евгения Ловчева. Но считаем, что никому не позволительно в публичных оценках переходить на оскорбления и хамский уровень. Просим Евгения Серафимовича впредь быть аккуратнее в высказываниях и воздержаться от подобного рода непозволительной тональности своих выражений», — заявили в ProSports Management.

В текущем сезоне 20-летний Маслов провел 26 матчей за «Спартак» и сделал две результативные передачи.

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