Представители Маслова отреагировали на слова Ловчева о защитнике «Спартака»

Компания ProSports Management, представляющая интересы защитника «Спартака» Павла Маслова, отреагировала на высказывание экс-футболиста сборной СССР Евгения Ловчева.

Ранее в интервью пресс-службе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ловчев назвал Маслова туповатеньким игроком.

«Мы с уважением относимся к ветеранским заслугам бывшего защитника Спартака Евгения Ловчева. Но считаем, что никому не позволительно в публичных оценках переходить на оскорбления и хамский уровень. Просим Евгения Серафимовича впредь быть аккуратнее в высказываниях и воздержаться от подобного рода непозволительной тональности своих выражений», — заявили в ProSports Management.

В текущем сезоне 20-летний Маслов провел 26 матчей за «Спартак» и сделал две результативные передачи.