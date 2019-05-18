Представитель Игоря Денисова: "Игрок еще не принял решения относительно своего будущего"

Михаил Прокопец, представитель полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в ФК "Сочи".

- Никаких переговоров с "Сочи" Денисов не ведет, - сказал Прокопец. - Сейчас он является игроком "Локомотива". На данный момент игрок не принял решения относительно своего будущего.

По данным "СЭ", сочинский клуб готов предложить 35-летнему полузащитнику однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а также зарплату в размере 800 тысяч евро в год (с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллион евро).

В декабре прошлого года Денисов продлил контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано до завершения сезона-2019/20. Зарплата - 1,5 миллиона евро в год. Однако во второй части сезона-2018/19 полузащитник перестал попадать в заявку команды. Существует вероятность, что контракт между Денисовым и "Локомотивом" будет расторгнут. (Илья Андреев)

"Сочи" готов предложить Денисову 800 тысяч евро в год