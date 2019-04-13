16:24 | Футбол — РПЛ

Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля

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Полиция возбудила уголовное дело против сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Павла Пятницкого, сообщает Ren TV. По данным полицейских, в 1.18 на Цветном бульваре водитель "Форда" открыл стрельбу из травматического пистолета.

 
Павел Мамаев."Не надо хайпить на этих футболистах". Почему матч Кокорина и Мамаева в СИЗО - это незаконно

Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

Павел Пятницкий ранее в интервью "СЭ" выступал резко против футбольного матча в "Бутырке" с участием Павла Мамаева.

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Дополнительная информация

https://ren.tv/novosti/2019-04-13/zavsegdatay-tok-shou-pyatnickiy-popal-pod-ugolovnoe-delo-za-strelbu-iz-avto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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