Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля

Полиция возбудила уголовное дело против сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Павла Пятницкого, сообщает Ren TV. По данным полицейских, в 1.18 на Цветном бульваре водитель "Форда" открыл стрельбу из травматического пистолета.

Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

Павел Пятницкий ранее в интервью "СЭ" выступал резко против футбольного матча в "Бутырке" с участием Павла Мамаева.

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.