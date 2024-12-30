Экс-тренер «Пари НН» Илич: «Уровень РПЛ довольно высок, там прекрасные стадионы и инфраструктура»
Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос об уровне российского чемпионата.
«Я провел шесть великолепных месяцев в России, в «Пари НН», у меня там не было никаких проблем. Для меня уровень лиги довольно высок, там прекрасные стадионы и инфраструктура. У клубов отличные возможности», — сказал Илич «РБ Спорт».
Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года, а ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Виктор Гончаренко.
Источник: РБ Спорт
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
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|3
|37-20
|35
|
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|11
|2
|5
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|35
|
6
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|4
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|5
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|3
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
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|16
|
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|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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