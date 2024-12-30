Экс-тренер «Пари НН» Илич: «Уровень РПЛ довольно высок, там прекрасные стадионы и инфраструктура»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос об уровне российского чемпионата.

«Я провел шесть великолепных месяцев в России, в «Пари НН», у меня там не было никаких проблем. Для меня уровень лиги довольно высок, там прекрасные стадионы и инфраструктура. У клубов отличные возможности», — сказал Илич «РБ Спорт».

Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года, а ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Виктор Гончаренко.