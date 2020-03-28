Понсе рассказал об адаптации в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе принимал решение о переезде в клуб из РПЛ совместно со своей семьей. 22-летний аргентинец также назвал игроков, с кем проводит больше всего времени.

— В России удивила интенсивность чемпионата, — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» «Спартака». — Сама Москва очень понравилась. Красивый, большой город.

Решение о переезде было принято на семейном совете. Я уже женат, моя жена была на тот момент беременна. Для меня это было непростое решение, но все согласились, что нужно переезжать. Поговорил с отцом, который является одновременно моим агентом, и решили, что нужно переезжать.

По правде сказать, первые шесть месяцев мне было непросто. Но смог адаптироваться. Провожу много времени с Мельгарехо, Ларссоном, Тилем. Особенно могу выделить Айртона — больше всего общаюсь с ним. Наш главный шутник.