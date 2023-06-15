Жирков считает, что Акинфеев может продолжать карьеру еще 2-3 года

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, сколько еще может играть вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

В воскресенье, 11 июня красно-синие победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) в финале FONBET Кубка России.

«Я мало смотрел игр премьер-лиги, не удавалось смотреть, не могу ничего сказать. Но финал Кубка России был хороший, смотрел, отличная игра, динамичная. Было интересно наблюдать. Я думаю, что Акинфеев еще два-три года точно может играть, тем более играет в воротах. Поздравляю его с этим кубком, он его вытащил», — приводит ТАСС слова Жиркова.

Акинфеев стал обладателем Кубка России в седьмой раз в карьере, что является повторением рекорда, принадлежавшего до этого Сергею Игнашевичу и Элверу Рахимичу.