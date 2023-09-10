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Сегодня, 10:03

Озбилиз заявил, что Тикнизян сможет играть в чемпионате Германии

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении Арас Озбилиз после матча памяти Ильи Цымбаларя рассказал, что думает о защитнике «Локомотива» Наире Тикнизяне.

— Очень хорош физически, качественный, современный латераль, который может играть по всему флангу. Сегодня это очень важно.

— Он сможет играть в Германии?

— Время покажет, но я думаю, он может играть в Германии. У нас есть пара футболистов, которые играют в Бундеслиге. Думаю, он тоже может.

В матче памяти Ильи Цымбаларя ветераны «Спартака» победили команду звезд, за которую играл Озбилиз, со счетом 2:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/ozbiliz-schitaet-chto-tiknizyan-smozhet-zaigrat-v-bundeslige-282816/
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

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