Помазун заявил, что не ожидал ухода Овчинникова из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», в интервью «Матч ТВ» рассказал о работе с бывшим тренером армейцев Сергеем Овчинниковым.

Напомним, 29 декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе тренеров Виктора Онопко и Овчинникова. Последний работал в ЦСКА с 2014 года.

— Чему научились у Сергея Овчинникова?

— Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в премьер-лиге. Взял меня семнадцатилетним и просто сделал как вратаря — ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал.

— Как отнеслись к уходу Овчинникова из ЦСКА?

— Я не ожидал на самом деле. Был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за «Урал». Он подсказывает мне вратарские нюансы.

— Год назад, когда вы были дублером Акинфеева, Овчинников назвал вас одним из лучших вратарей Тинькофф РПЛ. Это был аванс или справедливая оценка?

— Сергей Иванович — опытный тренер и вратарь. Ему видней. На тот момент я провел мало игр на заметном уровне, но он видел меня ежедневно и, видимо, что-то подмечал во мне на тренировках.

24-летний Помазун провел в этом сезоне 17 матчей за екатеринбургский клуб и пропустил 20 мячей.