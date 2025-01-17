Полузащитник «Зенита» Васильев на 2,5 месяца выбыл из-за перелома

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил серьезную травму, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

20-летний хавбек получил повреждение на тренировочных сборах в Катаре. По результатам обследования у него выявили перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

Васильеву успешно провели операцию. Ориентировочный срок восстановления составит 2,5 месяца.

В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.