Полузащитник «Зенита» Васильев на 2,5 месяца выбыл из-за перелома
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил серьезную травму, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
20-летний хавбек получил повреждение на тренировочных сборах в Катаре. По результатам обследования у него выявили перелом пятой плюсневой кости левой стопы.
Васильеву успешно провели операцию. Ориентировочный срок восстановления составит 2,5 месяца.
В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.
Источник: ФК «Зенит»
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