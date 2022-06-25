Полузащитник «Зенита» подвел итоги товарищеского матча против «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов подвел итоги товарищеского матча против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).
— Очень приятно и интересно выходить за основной состав. Еще и полные трибуны, эмоции зашкаливают. Было очень приятно снова присоединиться к игре.
— Помогает, что для вас лично это домашнее поле?
— Да, конечно. То, что родные стены — это очень помогает. Намного привычнее выходить именно здесь.
— Вы один из тех, кто бил пенальти в обоих матчах. Как принималось решение, видел ли Сергей Семак на тренировках, как вы исполняете пенальти?
— Нет, это пошло еще с прошлого матча. После основного времени мы подходим все вместе, меня спрашивают готов ли я, и я сказал, что готов. Сегодня произошло точно так же.
— Перед ударом на вас пытался надавить Джанаев. Вспомните, что он говорил?
— Пытался поддавить, сказал, что знает, в какой угол бью — что-то в этом духе. Стандартные вещи, которые говорит вратарь игрокам соперника перед пенальти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -