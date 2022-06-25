Полузащитник «Зенита» подвел итоги товарищеского матча против «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов подвел итоги товарищеского матча против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).

— Очень приятно и интересно выходить за основной состав. Еще и полные трибуны, эмоции зашкаливают. Было очень приятно снова присоединиться к игре.

— Помогает, что для вас лично это домашнее поле?

— Да, конечно. То, что родные стены — это очень помогает. Намного привычнее выходить именно здесь.

— Вы один из тех, кто бил пенальти в обоих матчах. Как принималось решение, видел ли Сергей Семак на тренировках, как вы исполняете пенальти?

— Нет, это пошло еще с прошлого матча. После основного времени мы подходим все вместе, меня спрашивают готов ли я, и я сказал, что готов. Сегодня произошло точно так же.

— Перед ударом на вас пытался надавить Джанаев. Вспомните, что он говорил?

— Пытался поддавить, сказал, что знает, в какой угол бью — что-то в этом духе. Стандартные вещи, которые говорит вратарь игрокам соперника перед пенальти.