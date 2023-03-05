Полузащитник «Урала» Сунгатулин рассказал о своих целях

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос о своих целях на ближайшее время.

«В начале февраля подписал долгосрочный контракт с «Уралом». Мои цели пока что: развиваться, начать играть в основе команды и быть активным игроком. Конечно, стараться прогрессировать с каждой игрой и приносить больше пользы «Уралу». Если честно, даже не знал, сколько за меня заплатили, не слышал о 30 миллионах. Не чувствую давления по этому поводу. Даже не думал об этом. В команде есть куда дороже игроки, и там может ощущаться давление», — приводит Sport24 слова Сунгатулина.

В феврале «Урал» объявил о выкупе полузащитника у «Спартака». Сунгатулин подписал с екатеринбургским клубом долгосрочный контракт.