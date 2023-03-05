Литвинов назвал приятными слова Федуна: «Он всегда нас всех подбадривает»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-президента клуба Леонида Федуна, который выразил надежду, что футболист является будущим российского футбола.

«Конечно, приятно такое слышать. Общаемся с ним, когда он приезжает на игры. Он всегда всех нас подбадривает, желает удачи», — сказал Литвинов «СЭ».

В матче 18-го утра РПЛ Литвинов оформил дубль в ворота «Урала».

Всего в сезоне он сыграл 22 марта за «Спартак», забил три гола и отдал две результативные передачи.