Полузащитник «Стабека» отказался комментировать информацию об интересе ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен не стал комментировать информацию о том, что он может перейти в ЦСКА.

«Пока без комментариев», — приводит слова футболиста VG.

Ранее, 4 февраля, спортивный директор «Стабека» Торгир Бьярманн подтвердил, что у полузащитника есть предложение о переходе в другой клуб. Однако он не стал уточнять название команды.

21-летний Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.