Литвинов о дальних ударах: «Может быть, багаж Станковича. К этому все приложили руку»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о своих дальних ударах.

— Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

— В игре с «Оренбургом» получилось — ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.

— Ты работал над этим компонентом?

— Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

— Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс — это его багаж?

— Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.