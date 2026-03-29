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Литвинов о дальних ударах: «Может быть, багаж Станковича. К этому все приложили руку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о своих дальних ударах.

— Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

— В игре с «Оренбургом» получилось — ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.

— Ты работал над этим компонентом?

— Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

— Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс — это его багаж?

— Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.

Руслан Литвинов.«У нас шикарная возможность взять реванш у «Зенита» и пройти в Кубке дальше». Интервью Литвинова

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.

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Деян Станкович
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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