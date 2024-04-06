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Щетинин: «Из всех иностранцев «Ростова» Мохаммад лучше всех по-русски говорит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин как проходит адаптация иранского хавбека Мохаммада Мохеби в ростовской команде.

«Мохеби и раньше был неплохим игроком. Просто, видите, время нужно. Каждому футболисту в любом клубе нужно время, чтобы адаптироваться. В команде он адаптировался просто прекрасно. На русском языке общается. Неплохо он его выучил. Из всех иностранцев «Ростова» Мохаммад лучше всех по-русски говорит. Персидский? Я чуть-чуть знаю его. Точнее, фразу знаю — Мохеби меня научил (улыбается). «Яло хуб». По-русски это значит «очень хорошо». Русский мат он уже знает. Это он хорошо запоминает... Шучу. На самом деле мат он не учил. Больше ему нравится «доброй ночи», «доброе утро» — с этого смеется, с этих фраз», — цитируют «Известия» Щетинина.

25-летний иранец прошлым летом перебрался в «Ростов». С тех пор он забил 6 голов и сделал 5 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.

Источник: https://iz.ru/1677800/aleksei-fomin/iz-legionerov-rostova-luchshe-vsekh-po-russki-govorit-mokhebi
Футбол
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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