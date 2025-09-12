Перрен: «Дубль «Зениту» доставил бы мне удовольствие»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» поделился мнением о матчах с «Зенитом».

— Вы как-то громили «Зенит» с Мартинсом в молодежной Лиге чемпионов.

— Да, я помню матч против «Зенита», мы выиграли 6:0.

— Тогда ты забил два гола и сделали передачу.

— Конечно, хорошо было бы повторить, это доставило бы мне удовольствие!



— Возможно ли сейчас обыграть «Зенит» 6:0 с «Краснодаром»?

— В жизни все возможно. В любом случае, если мы сможем обыграть «Зенит» и выиграть титул, это уже будет замечательно. Необязательно выигрывать со счетом 6:0.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.