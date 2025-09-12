Перрен уверен, что «Краснодар» боролся бы за еврокубки в лиге 1

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал, как российский клуб мог бы выступить в лиге 1.

— Сравнивая лигу 1 и РПЛ, какая лига сильнее?

— Это разные чемпионаты с разным стилем футбола. РПЛ более открытая и техничная, а лига 1 — тактически и физически более сложная. Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг.

— Какое место занял бы «Краснодар» в лиге 1?

— Трудно сказать точно, но я искренне считаю, что «Краснодар» боролся бы за самые высокие места и еврокубки.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за быков во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.