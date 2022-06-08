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Сегодня, 19:45

Мухин исполнил штрафные с самой высокой точки стадиона ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поднялся на самую высокую точку домашнего стадиона армейцев «ВЭБ Арена» и оттуда попытался попасть в ворота прямым ударом.

Высота башни, с которой 20-летний хавбек выполнял штрафные — 142 м.

После нескольких ударов, осталось не ясно, попал ли Мухин в ворота. Тем не менее, футболист уже определился со следующим местом.

«Следующая точка — Бурдж-Халифа», — сказал футболист в конце ролика.

Высота самого высокого здания мира, которое находится в ОАЭ — 828 метров.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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