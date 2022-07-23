Георгий Джикия отдал дань памяти Георгию Ярцеву

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отдал дань памяти бывшему главному тренеру красно-белых Георгию Ярцеву.

— Вам доводилось пересекаться с Ярцевым? Что вы о нем скажете?

— Да, доводилось. Я уже не раз говорил. Он навсегда останется в памяти, как человек, с которым мы провели замечательный день до финала Кубка. Ребята до сих пор вспоминают. И точно надолго запомнят его. Огромная потеря для всего «Спартака».

В 1996 году он в роли главного тренера привел «Спартак» к золотым медалям чемпионата России.

В 2003 году вывел сборную России в финальную часть Евро-2004.

(Станислав Жатиков)