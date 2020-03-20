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Почти все сотрудники РФС ушли на домашний карантин

13:40
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Руководство РФС перевело своих сотрудников на домашний режим работы, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, в офисе продолжают работать несколько человек. Среди ушедших на карантин — сотрудник департамента закупок Давид Беров, который первым в Москве заболел коронавирусом, но уже вылечился.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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