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По каким статьям поедут в колонию Кокорин и Мамаев? Объясняем

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В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александр и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены.

Кирилл Кокорин оправдан по статье 35, части 2 и статье 116 УК РФ за отсутствием состава преступления. У него есть право на реабилитацию по данному пункту обвинения.
Кирилл Кокорин признан виновным по ст. 115, ч. 2, пункт А УК РФ, ст. 213, ч. 1, пункт А УК РФ и ст. 115, ч. 2, пункты А, В.

Окончательный приговор – 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Александр Кокорин признан виновным по ст. 115, ч. 2, п. А УК РФ, статья 213, ч. 1, п. А УК РФ и  ст. 115 ч. 2 УК РФ.

Окончательный приговор – 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Павел Мамаев признан виновным по - ст. 115, ч. 2, п. А УК РФ, ст. 213, ч. 1, п. А УК РФ и  ст. 116 УК РФ.

Окончательный приговор – 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Александр Протасовицкий признан виновным по ст. 115, ч. 2, п. А УК РФ, ст. 213, ч. 1 п. А УК РФ и ст. 116 УК РФ.

Окончательный приговор – 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Павел Мамаев признан виновным по ст. 115, ч. 2, п. А УК РФ, ст. 213, ч. 1, п. А УК РФ и ст. 116 УК РФ.

Окончательный приговор – 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Александр Протасовицкий  признан виновным по ст. 115, ч. 2, п. А УК РФ, ст. 213, ч. 1 п. А УК РФ и ст. 116 УК РФ.

Окончательный приговор – 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

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