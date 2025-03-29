Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы взаимодействуем с Овечкиным»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выход игроков команды в футболках в поддержку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

Перед встречей бело-голубых с «Оренбургом» на стадионе московской команды также появился баннер с надписью: «Саша, мы с тобой, ждем рекорда», посвященный Овечкину.

«У нас взаимодействие. Не знаю, видели ли вы анонс: Костя Тюкавин сегодня был в новом мерче, который мы делали совместно с Александром Овечкиным. Ждите, скоро в наших магазинах. Болеем за Овечкина в гонке за рекордом Гретцки», — цитирует Пивоварова Sport24.

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.